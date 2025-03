Dazi al 200% sul vino Lollobrigida | Così a rischio l’alleanza con gli Usa Poi la risposta alla Lega | Ue unica che può trattare

Leggi su Open.online

Il ministro dell’Agricoltura Francescocontro idi Donald Trump. E il fedelissimo di Giorgia Meloni dice che rischia di essere colpito soprattutto il settore alimentare e vinicolo: una colonna dell’export italiano. Ma Stati Uniti ed Europa «devono guardare al comune interesse e tenere conto della loro alleanza strategica. Tra i valori che li uniscono c’è anche quello del mercato». In un’intervista a La Stampa l’ex compagno di Arianna Meloni fa sapere che irischierebbero di incrinarecon l’America: «La storia insegna che quando gli interessi economici sono convergenti, anche le criticità nei rapporti tra Paesi è minore. Ora stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio. Ma il Wto, che in passato era l’organismo deputato a garantire quell’equilibrio, non è più in grado di regolare dinamiche di mercato mondiali».