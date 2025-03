Inter-news.it - Davies, l’agente sull’infortunio: «Non doveva giocare con il Canada!»

Alphonsoha subito un gravissimo infortunio nella notte durante la partita tra Stati Uniti e. Prima di Bayern Monaco-Inter si è rotto il crociato,se la prende con il ct della nazionale. Le parole da TSN.INFORTUNIO – La rottura del crociato di Alphonsoè una pessima notizia per il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Tra meno di due settimane ci saranno i quarti di finale di UEFA Champions League contro l’Inter e il terzino non sarà a disposizione. Sei mesi di stop per il giocatore, che per una partita poco utile salterà tutto il finale di stagione.Nedal Huoseh se la prende con il ct delJesse Marsch: «Non avrebbe dovutonell’amichevole per il terzo posto degli Stati Uniti. Sono rimasto sorpreso che abbia iniziato perché aveva comunicato che non era buono per iniziare.