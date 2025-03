Notizieaudaci.it - Davide Lanciani investe e uccide il fratello Stefano a L’Aquila dopo la lite per l’eredità

Unafra fratelli, forse legata a questione di eredità, è degenerata in tragedia a, 55 anni, ha investito e ucciso il, 60 anni,un violento scontro in strada avvenuto nella tarda mattinata in via Peltuinum, nella periferia ovest del capoluogo. Fratelli coltelli a, il tentativo di fuga diL’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato da due allievi finanzieri mentre in un momento successivo è intervenuta una vettura dei carabinieri che ha constatato la flagranza di reato: i militari hanno così bloccato il 55enne che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. Tutta da accertare la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura e affidate ai carabinieri, con il supporto della polizia locale che ha effettuato i rilievi e ha disposto il temporaneo blocco del traffico.