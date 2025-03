Juventusnews24.com - David Juve, il compagno di squadra Gudmundsson rivela: «Farà bene ovunque andrà. In Spagna? Rispondo così»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ildinon ha dubbi: lazione sul futuro dell’attaccante del LilleGabriel, terzino del Lille, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport e parlato anche del futuro del suodiJonathan. Le dichiarazioni sull’obiettivo del calciomercato– «Il suo futuro? Anche se lo sapessi non ve lo direi. Non so dove, ma posso dire che stiamo parlando di un grande giocatore che. In? Sì.».Leggi suntusnews24.com