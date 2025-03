Date tempi di kickoff programma per le finali di 2025 tra cui canali TV dettagli in diretta per Man United Tottenham Rangers

Leggi su Justcalcio.com

-03-26 19:28:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Otto squadre rimangono nella Europa League del 2024/25, con i club della Premier League Manchesterche sperano di andare più nella loro ricerca da aggiungere al totale combinato di tre titoli nella competizione.Losi è ripreso rapidamente dalla caduta indietro in aggregato all’inizio della seconda tappa del loro ultimo 16 cravatta contro gli avversari spagnoli Real Sociedad, vincendo 4-1 la notte e 5-2 in totale con l’aiuto di una tripletta di Bruno Fernandes all’Old Trafford.Anche ilha livellato il pareggio in aggregato contro il club olandese AZ Alkmaar con un goal del primo tempo nella loro seconda tappa di casa, con Wilson Odobert che ha segnato due volte mentre gli Spurs hanno superato 3-2.