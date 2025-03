Formiche.net - Data Center e territorio. Si apre una nuova fase al tecnopolo tiburtino

Quella dei centri di elaborazione dati, anche noti come, è una delle dimensioni principali della rivoluzione digitale che si sta sviluppando nel corso degli ultimi decenni. Trainata dalla crescente domanda di servizi digitali e dalla necessità di infrastrutture affidabili per supportare applicazioni critiche, numerose sono le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per offrire queste capacità. Una di queste aziende è Mediterra. La società, come suggerisce il nome stesso, vede nel bacino mediterraneo e nell’Europa del Sud in generale la sua area di riferimento, dove sviluppare le proprie infrastrutture e offrire ai consumatori dei servizi basati sulle loro esigenze.All’inizio della storia dei, ad emergere come punto di riferimento per l’area geografica inscritta all’interno del triangolo Europa-Medio Oriente-Africa sono stati i cosiddetti “Flapd” (Acronimo che indica le città di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino), tutte città di peso nel mondo digitale per via di fattori come la densità di popolazione, la densità di Pil e la densità di attori digitali; in una seconda, isi sono sviluppati nella cosiddetta area delle “tre M” (Milano, Marsiglia e Madrid), tre città con le stesse caratteristiche dei Flapd, ma più vicine geograficamente ai consumatori dell’Europa meridionale.