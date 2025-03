News.robadadonne.it - Dario Franceschini (Pd), la proposta fa discutere: “Ai figli solo il cognome della madre”

È sicuramente unadestinata a far, e che fin dalla sua esternazione ha suscitato numerose reazioni, sia nel mondo politico che da parte dell’opinione pubblica, quella del senatore del gruppo Pdper dare ai nuovi natiil.Un “risarcimento”, come lo ha definito l’ex MinistroCultura, per tutti i secoli “in cui ihanno preso ildel padre” e “le donne hanno subito un’ingiustizia e una discriminazione di genere”.Ladi legge, cheèresenterà alla Commissione Giustizia del Senato, è stata annunciata nella mattinata di ieri nel corso dell’assemblea dei senatori dem convocata per esaminare i provvedimenti giacenti in Commissione, tra cui quello che riguarda il doppio.Parliamo di quattro testi presentati da Unterberger (Autonomie), Malpezzi (Pd), Maiorino (M5S) e Cucchi (Avs) per disciplinare l’attribuzione delaidopo la sentenzaCorte costituzionale del 2021.