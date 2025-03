Ilfattoquotidiano.it - Daniel, Nicola e Umberto: chi erano le ultime vittime della strage sul lavoro

Tafa aveva compiuto 22 anni poche ore prima ma invece di festeggiare era al, nello stabilimento Stm che stampa ingranaggi industriali a Maniago, vicino a Pordenone. Lavorava su una macchina a temperature altissime quando all’1.30 di notte di martedì una scheggia incandescente lo ha trafitto alla schiena, uccidendolo all’istante. Quando il rianimatore è arrivato non c’era più niente da fare. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia morto per un malfunzionamentomacchina o per una manovra sbagliata.Poche ore prima, in Campania, era mortoSicignano, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti, la Sb Ecology di Sant’ Antonio Abate: sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatorelinea di. Nato a Vico Equense e residente a Gragnano, aveva 50 anni e due figlie.