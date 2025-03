Rompipallone.it - Dall’Atalanta al Milan: si chiude per 30 milioni

e Atalanta potrebbero essere al centro di un nuovo intreccio sul calciomercato in entrata: l’operazione puòrsi per 30di euroLe stagioni die Atalanta stanno procedendo in maniera piuttosto diversa. I rossoneri convivono con diverse difficoltà nell’esprimere la continuità attesa sul campo e sono ancora lontani dal quarto posto in classifica, l’obiettivo minimo che avevano i meneghini a inizio anno. Per i bergamaschi, invece, le cose stanno andando in maniera piuttosto diversa.Attualmente sono terzi e fino a pochi giorni fa continuavano a coltivare importanti speranze di rientrare nella corsa scudetto, prima che l’Inter li spedisse a -6 dalla prima posizione. L’obiettivo era molto simile per le due big italiane a inizio anno, ma ora entrambe possono già iniziare a pensare al calciomercato estivo per rinforzare le rispettive rose.