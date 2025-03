Lanazione.it - Dall'arte digitale all’IA: a Firenze torna il Bright Festival

, 26 marzo 2025 – Protagonista il futuro, tra metaverso,, realtà virtuale, spettacoli di luce e installazioni multimediali. Appuntamento al, l’evento internazionale dedicato alla creatività, all’innovazione tecnologica e alle nuove forme di intrattenimento che si terrà’11 al 13 aprile alla Stazione Leopolda e a The Social Hub. Unico nel suo genere, ilsi distingue per la sua natura multidisciplinare: “Unisce digital art, light design e innovazione tecnologica, mettendo in connessione industria, cultura e formazione, con un approccio educativo e di networking che collega artisti, istituzioni, aziende e pubblico”, spiegano i co-fondatori Teresa Balestrieri e Luciano D’Agostini. L’edizione 2025 accende i riflettori su uno dei temi più attuali: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’e nella creatività.