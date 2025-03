Quotidiano.net - Dall’acqua ai fiammiferi: il kit che (secondo l’Ue) tutti dovrebbero avere in caso di crisi

Bruxelles, 26 marzo 2025 – Acqua, cibo in scatola o liofilizzato, torce,, dispositivi minimi pronto soccorso. Tutto quello che serve per sopravvivere 72 ore indi emergenza. Non è un film di fantascienza ma il ‘kit di resilienza’ chela Commissaria Ue Hadja Lahbib, ogni cittadino dovrebbe. "hanno un ruolo da svolgere in queste situazioni", ha spiegato la commissaria che ha tra le deleghe proprio la gestione delle. Proprio oggi Lahbib presenterà la “strategia di preparazione e di gestione delle” della Commissione, di cui ha già anticipato qualche dettaglio. “Pandemia e guerra in Ucraina ci hanno mostrato che dobbiamo essere pronti all’inaspettato, al peggiore degli scenari – ha detto alla radio LaPremiere, canale della tv belga RTBF, e prepararci con metodo, con responsabilità e serenità”.