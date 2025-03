Serieanews.com - Dalla Juve al Real Madrid, in Nazionale la consacrazione: “Sì, è pronto per noi”

Dall’esordio allantus fino alla chiamata del: brilla anche ine ora le Merengues sono pronte a portarselo a casaal, inla: “Sì, èper noi” (Foto: Ansa) – serieanews.comTra tutti i guai che lantus ha collezionato in questa stagione, ce n’è uno che potrebbe restare impresso più degli altri, e riguarda il mercato. In uscita, neppure in entrata. Non è solo una questione tecnica, ma anche e soprattutto economica. Perché una cessione estiva rischia di rivelarsi un boomerang clamoroso per il già parecchio vituperato Cristiano Giuntoli.Il caso di Dean Huijsen è forse il flop più fragoroso di Giuntoli quest’anno. il difensore classe 2005, (s)venduto a fine luglio per appena 15 milioni (più 3 di premi), rischia di essere ricordato come uno degli errori di mercato più clamorosi degli ultimi anni.