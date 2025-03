Calciomercato.it - Dal problema terremoto al sopralluogo: tutto sul centro sportivo del Napoli a Pozzuoli | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

per il nuovodel: Aurelio De Luarentiis si muove anche verso, dove però un tema è la priorità assolutaIlsta valutando nuove aree per la costruzione del proprio. D’altronde, i tempi stringono e il club azzurro deve traslocare dall’attuale posizione di Castel Volturno. L’idea di Aurelio De Laurentiis è creare una nuova casa per il suo, dove anche la Primavera e i settori giovanili possono allenarsi insieme alla prima squadra. E chiaramente, le strutture devono essere all’avanguardia.De Laurentiis incontra il sindaco di(Calciomercato.it)Fino a questo momento, il patron azzurro ha valutato diverse aree. Bagnoli in primis, a pochi passi dal mare. Poi l’attenzione si è spostata anche verso Afragola. E stando a quanto raccolto da Calciomercato.