Lanazione.it - Dal K2 a Vico "Consapevolezza ad alta quota"

Leggi su Lanazione.it

Otto alpiniste italo-pakistane sul K2. Lorenza Pratali, cardiologa dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr e già presidente della Società Italiana di Medicina di Montagna, le ha seguite passo dopo passo in questa incredibile impresa. Il medico della spedizione sarà ospite dell’incontro di questo venerdì alle 21 in sala del consiglio del Comune dipisano (ingresso libero) nell’ambito della rassegna ‘Marzo di Donna’. Un’occasione per entrare in contatto con l’esperienza di viaggio adacquisendosu eventuali rischi e nozioni di base grazie al racconto dell’esperienza di Pratali. Dottoressa, il suo è stato un incarico fondamentale. Di cosa si è occupata? "Dalla salute delle alpiniste al piano di emergenza, compresi tutti i presidi da portare in, fino al supporto medico dal campo base del K2 che si trovava a5050 metri.