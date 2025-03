Ilfattoquotidiano.it - Dal contante al coltellino svizzero: cosa c’è nel “kit di sopravvivenza” della commissaria Ue Hadja Lahbib

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Eccoc’è nella mia borsa,edition“. Inizia così un video pubblicato sui canali socialUe per la Gestione delle Crisiillustra il proprio “kit” per resistere a una crisi di 72 ore. Nella borsa, realizzata tra il serio e l’ironico, lamette l’acqua, la torcia, un, ma anche medicine, cibo in scatola e soprattutto contanti, perché “la carta diventerebbe un pezzo di plastica”.L'articolo Dalalc’è nel “kit diUeproviene da Il Fatto Quotidiano.