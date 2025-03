Ilfoglio.it - Dai Gagliotti al piccolo Manuel: Un posto al sole e le dinamiche tra genitori e figli

Il papà deimuore improvvisamente d’infarto, non prima di aver lasciato detto ai suoidi restare uniti e continuare a condurre l’azienda seguendo il suo esempio. Neanche a dirlo. ilha intenzione di seguire le parole del padre, mentre Gennaro, a corpo ancora caldo, le disattende dal primo istante. Avvisa Espedito di non volergli ridare il caseificio, poi va subito a casa del fratello dove già iniziano a litigare e chiarisce che da ora in poi si fa come dice lui. Situazione comune a tante famiglie e tantiche dopo la morte deiarrivano a scannarsi per l’eredità, spesso dilapidando il patrimonio di famiglia. Rosa invece torna a riversare tutta la sua frustrazione sul povero, riempiendolo di urla, rabbia e malcontento, come capita a moltiinsoddisfatti che scaricano la loro inadeguatezza suifinendo per rovinare la vita anche a loro.