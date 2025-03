Lanotiziagiornale.it - Dagli ospedali agli asili: ecco le vittime delle armi

Giorgia Meloni e Guido Crosetto continuano a prendere in giro gli italiani dicendo che gli investimenti in armamenti non sottraggono risorse a sanità, scuole,, welfare. È quanto si legge in una nota pubblicata dal M5S sul suo blog.qualche esempio concreto che dà la misura di quali servizi vengono sacrificati in nome del riarmo. Meloni e Crosetto hanno ordinato una cinquantina (49 per la precisione) di nuovi aerei da guerra, tra F-35 e Typhoon, per un costo complessivo di 14,5 miliardi: ognuno costerà quasi 300 milioni di euro, più del costo (266 milioni) del nuovo avveniristico Policlinico di Milano da 900 posti.: i servizi negati per la corsa al riarmoMeloni e Crosetto hanno ordinato oltre 270 nuovi carri armati Panther per un costo complessivo di 8,3 miliardi: con la stessa cifra lo Stato potrebbe coprire le spese di 4 milioni di famiglie italiane per l’assistenza di anziani non autosufficienti.