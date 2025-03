Iodonna.it - Da venerdì i roghi un forte incendio sta devastando i boschi della regione di Gyeongsang meridionale e settentrionalemì, nel sud della Corea.

Si aggrava il bilancio degli incendivi indel Sud che dastanno distruggendo il sudest del Paese. In base a quanto riferito dai media locali, il bilancio provvisorio è salito a 24 vittime, ma potrebbe aumentare dato che le fiamme non sono ancora sotto controllo e in presenza di 12 feriti gravi. Leggi anche › Ahn Gwi-ryeong, la donna che ha difeso la democrazia sudna