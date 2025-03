Da Scarlatti a Marrone | un omaggio alla civiltà musicale partenopea

Leggi su Ildenaro.it

Con ingresso libero nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), giovedì 27 marzo ore 19 si terrà il concerto “”, con musiche di Alessandro, Tommaso Albinoni, Patrizio. Orchestra diretta da Giuseppe Galiano.E’ il secondo appuntamento di300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dNuova Orchestrain partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura.Il programma, introdotto dall’Inno della Federico II, prevede alcune tra le più rappresentative pagine di Alessandro: l’intenso Concerto grosso n. 1 in fa minore e due delle Sinfonie di Concerto Grosso (n. 4 in mi minore per flauto oboe e archi e n. 5 re minore per due flauti e archi) composte a Napoli nel 1715, dove la complessa polifonia barocca si risolve in luminose architetture sonore, in una sintesi di equilibrio e invenzione degna di Bach.