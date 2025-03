Da marzo 2025 cambiano le regole di alcune compagnie aeree | ecco le novità

Leggi su Corrieretoscano.it

A partire da, varielow cost introdurranno importanti cambiamenti nelle loro politiche di regolamento dei bagagli e delle modalità di check-in, destinati a influenzare il modo in cui i passeggeri preparano e vivono il loro viaggio.Questi aggiornamenti riguarderanno non solo le dimensioni e i limiti di peso dei bagagli, ma anche l’uso obbligatorio di tecnologie digitali, come l’app per il check-in e la carta d’imbarco.RyanairRyanair ha modificatocondizioni relative ai bagagli. Il bagaglio piccolo rimane gratuito, ma con nuove dimensioni:40x20x25 cm (zaino)25x20x40 cm (borsa o custodia per laptop)Se le dimensioni non vengono rispettate, si può incorrere in una multa che va fino ai 70 euro.Esistono poi le tariffe Regular o Flexi Plus, che includono:Un bagaglio piccolo (dimensione come sopra)Un bagaglio a mano fino a 10 kg, con dimensioni massime di 55x40x20 cm, da collocare nella cappellieraPosto prenotatoImbarco prioritarioCheck-in gratuito in aeroporto, con possibilità di farlo anche tramite app o sito webUnaimportante riguarda il check-in: a partire da maggio, sarà obbligatorio utilizzare l’app per il check-in e la carta d’imbarco digitale.