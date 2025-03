Bergamonews.it - Da Andrea De Carlo a Guerino Brozzoni: la settimana di “Tierra!”

Leggi su Bergamonews.it

Un altro finecon gli appuntamenti della rassegna itinerante! Nuove rotte per un mondo più umano organizzata dai Sistemi Bibliotecari intercomunali dell’area di Dalmine e dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo.Il noto scrittoredeè ospite di “! Nuove rotte per un mondo più umano” venerdì 28 marzo, alle 21, a Bottanuco alla Sala della Comunità dell’Oratorio in via A Locatelli. Nell’incontro “Segreto di famiglia” racconta una storia vera che rivela quanto chi ci ha preceduti determini in parte chi siamo oggi. È la storia di un segreto di famiglia che ne contiene altri. Di una traversata oceanica dall’Italia al Cile in cerca di fortuna. Di un’emigrazione dalla Sicilia alla Tunisia per le stesse ragioni. Di una ragazza cilena che arriva a Genova all’alba della prima guerra mondiale.