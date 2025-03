Lanazione.it - Cybex Solution G i-Fix Plus: la sicurezza dei tuoi figli non è mai stata così avanzata!

Leggi su Lanazione.it

Quando si tratta di viaggiare in auto con i nostri bambini, laè sempre la priorità numero uno. IlG i-Fix, oggi a soli 169,95€, con il suo design innovativo e le caratteristiche all'avanguardia, è la scelta perfetta per i genitori che vogliono garantire ai propriun viaggio sicuro, confortevole e senza preoccupazioni. Acquista oggi stesso il seggiolino in sconto Protezione completa per ogni viaggio: comodo e funzionale al massimo IlG i-Fixnon è solo un seggiolino auto, è una garanzia di. Grazie al Sistema di Protezione Laterale (L.S.P.), ogni impatto laterale viene assorbito, riducendo il rischio di danni. Questo sistema lavora in combinazione con il pannello di protezione integrato, che si attiva per ridurre ulteriormente l’energia in caso di incidente, mantenendo il tuo bambino al sicuro anche nelle situazioni più critiche.