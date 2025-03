Lapresse.it - Cybersicurezza, nasce Twin4Cyber: il “gemello digitale buono” che anticipa minacce per aziende

Fornire alle imprese uno strumento che consenta di testare scenari di attacchi informatici e sviluppare strategie di resilienza. Con questo obiettivo, start-up italiana fondata dall’esperto diPierguido Iezzi, che attraverso la combinazione di Digital Twin, Intelligenza Artificiale e Threat Intelligence, consentirà alledi verificare la robustezza delle proprie difese, individuare vulnerabilità e sviluppare strategie di resilienza senza impatti operativi.L’Italia è tra i principali bersagli del cybercrime globale, con il 10% degli attacchi mondiali nel 2024 e con un numero di nuove vulnerabilità in crescita di oltre il 25% ogni anno, secondo il Rapporto Clusit 2025, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. I metodi di difesa tradizionali sono messi a dura prova da avversari sempre più sofisticati, mentre normative come NIS2 e DORA impongono standard di sicurezza sempre più stringenti.