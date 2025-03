Ilfattoquotidiano.it - Cuori di maiale in una scuola media di Misano Adriatico per la lezione di anatomia. Lav: “Assurdo, rischi sanitari”

Non ci sarà una platea di futuri cardiochirurghi, ma una classe di bambini quando sulla cattedra verranno espostidi. Veri, appena comprati dal macello. Succede all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di, in provincia di Rimini. La ragione della scelta – assurda e anacronistica – di ricorrere agli organi dei mammiferi? Perché così – è stata la risposta della dirigente della– la didattica sarà migliore.A svelare quanto sta accadendo nelladel Riminese è la Lav. “Abbiamo raccolto la segnalazione di un genitore indignato – racconta a ilFattoQuotidiano.it Giacomo Bottinelli, responsabiledella Lega Anti Vivisezione – e, come da prassi in questi casi, abbiamo scritto all’istituto per instaurare un dialogo e convincerli a cambiare idea”.