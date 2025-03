Iltempo.it - Crosetto: Difesa europea? La Nato è l'unico ombrello utilizzabile

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2025 “Io sono il ministro laadesso, in quest'anno, e devo pensare a costruire laitaliana e la sua partecipazione alle alleanze internazionali oggi, in questo momento ed è il motivo per cui se l'obiettivo è quello dinoi dobbiamo agire nel quadro legislativo, nel quadro di regole e nel quadro istituzionale che abbiamo oggi e quale è? . La nostra grande alleanza atlantica, che a oggi è l'difensivodomani mattina in qualunque caso negativo grazie alla deterrenza americana, grazie all'articolo cinque della.” Così il ministro dellaGuidodurante il Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev