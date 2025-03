Crollo del Ponte Morandi l’ex ad di Autostrade Castellucci | Io responsabile ma non colpevole | mai risparmiato sulle manutenzioni

Leggi su Open.online

«Mi sento tuttorama non» diceamministratore delegato di Aspi, Giovanni, al processo che lo vede imputato per ildelil 14 agosto 2018 e per la morte di 43 persone.top manager parla per la prima volta in aula con dichiarazioni spontanee. Il suo intervento concluderà l’istruttoria, ma ci sarà ancora una udienza per il deposito degli ultimi documenti. Poi ci sarà una sospensione per consentire ai pm di preparare la requisitoria.ammette di sentirsi «su quello che era la gestione dele in quanto custodi del bene questa responsabilità me la sento». Ma di certo non, dice. Con Castelucci sono imputate altre 57 persone. In aula ci sono anche diversi parenti delle vittime.«Colpito dalla tragedi»spiega che la tragedia del«mi ha colpito nel profondo, sono stato consapevole della sua dimensione per le vite spezzate, per l’assurdità della morte, spazzate su un viadotto in una mattina di agosto.