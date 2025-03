Tarantinitime.it - Crolla il solaio nella stanza da letto, c’era anche un bimbo: salvo per miracolo

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoA Taranto, in via Capecelatro, il crollo improvviso di parte delha messo in pericolo una famiglia con un neonato. I calcinacci sono caduti in più stanze, sfiorando la culla del piccolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e avviato la messa in sicurezza, mentre polizia locale e carabinieri indagano sulle cause del cedimento. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma si attendono verifiche per stabilire l’agibilità dell’edificio.L'articoloildaunperproviene da Tarantini Time Quotidiano.