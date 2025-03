Inter-news.it - Croazia, Dalic esalta Sucic e gli altri giovani: «Esperienza importante»

Il commissario tecnico croato Zlatko, ha parlato deitalenti emergenti che hanno giocato in Nations League come Petar, centrocampista della Dinamo Zagabria, in arrivo in estate all’Inter.IL COMMENTO – Zlatko, ct della, si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra nei quarti di finale di Nations League. La nazionale, arrivata terza negli ultimi Mondiali, è stata eliminata ai rigori dalla Francia, dopo il 2-2 complessivo tra andata e ritorno.ha sottolineato come la competizione sia stata utile per i nuovi talenti croati, chiamati a raccogliere in futuro l’eredità di Luka Modric e compagni: «Penso che questa sia stata una grandeper Baturina, Petar, Stanisic, Ivanovic, Sutal. E manca anche Majer egiocatori che fanno la differenza e hanno del potenziale.