Sportnews.eu - Crisi KTM, dopo due gare c’è grande delusione: Pedro Acosta potrebbe cambiare team?

Leggi su Sportnews.eu

due Gran Premi, in KTM si respira un’aria pesante, i piloti sono demoralizzati e c’è chi vocifera chepossa lasciare il.Il Mondiale di MotoGP è iniziato soltanto da duee già sono chiarissime alcune dinamiche. Se Ducati trionfa con il leggendario Marc Marquez, mentre Pecco Bagnaia sta affrontato un periodo di confusione, Aprilia punta tutto su Marco Bezzecchi, in attesa del rientro in pista dell’infortunato Jorge Martin, campione del mondo 2024, in casa KTM si respira un’aria pesante e il clima non è certo dei migliori.Il pilota spagnolo(Sportnews.eu)Duee pochi punti agguantati, con i piloti spagnoli Maverick Vinal a quota 3,a quota 12, Enea Bastianini a 7, mentre Brad Binder va meglio, con 19 punti. Nella scorsa gara in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, KTM si è piazzata settima, decima, quattordicesima e diciassettesima, e la corsa precedente, in Thailandia, non è che sia andata meglio, testimoniando una regressione del progetto KTM e delle RC16.