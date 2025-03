Ilgiorno.it - Crioablazione e tumore al seno: la nuova frontiera della lotta al cancro: “Offre numerosi vantaggi”. Come funziona e per chi è indicata

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 marzo 2025 – Un nuovo passo avanti nellaalcon la tecnica di. Questo trattamento, già utilizzato per le lesioni benigne, può essere effettuato anche su pazienti selezionate affette damammario. Il Policlinico di Milano è tra i primi centri in Italia a offrire questa procedura all'avanguardia presso l'Unità di Radiologialogica. La ricerca e l'innovazione nel trattamento delal, infatti, continuano a progredire con l'obiettivo di migliorare sempre più le opzioni terapeutiche disponibili. Larappresenta un passo importante in questa direzione, dimostrandola tecnologia possa trasformare l'approccio alla cura del, garantendo trattamenti sempre più mirati e personalizzati per le pazienti e dando speranza.