Quotidiano.net - Cresce la presenza femminile nel mercato automobilistico italiano nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

lanel: secondo l'ultima analisi dell'Unrae, le donne rappresentano il 41,7% delle immatricolazioni di auto nuove nel, in crescita rispetto al 40,6% del 2023. Anche neldell'auto usata la quotaconferma una tendenza di incremento consolidata, attestandosi al 39%. Il prezzo medio ponderato delle auto nuove scelte dalle donne è inferiore rispetto a quello degli uomini, e nelsi è stabilizzato a circa 24.500 euro (-0,25%), quello maschile a 30.600 euro (-1,6%). Per quanto riguarda le preferenze di, le donne mostrano un maggiore interesse per i segmenti A (17,4% di quota) e B (65,3%) e - fra le carrozzerie - per i suv (50,3%, ma 10,5 punti in meno degli uomini). Per le alimentazioni, nelconquistano la leadership le ibride (Hev), con il 37,9% di quota, sale anche il Gpl al 15,2%, mentre le vetture a benzina continuano a perdere terreno, seppur al 37,5% del totale e di quasi 8 punti superiori alla quota che hanno nelle scelte maschili.