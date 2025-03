Dilei.it - Crème brûlée, dove è nata e quali ingredienti occorrono per farla

Leggi su Dilei.it

La(letteralmente “crema bruciata”) è un elegante dolce francese al cucchiaio ormai celebre in tutto il mondo. Si presenta come una delicata crema alla vaniglia sormontata da uno strato sottile di zucchero caramellato e croccante.Immaginate di affondare il cucchiaino e rompere la crosticina dorata: si sprigionano frammenti di caramello e si rivela la morbida crema sottostante, in un delizioso contrasto di consistenze e sapori. Non c’è da stupirsi che questo dessert raffinato – reso ancora più iconico da una scena del film Il favoloso mondo di Amélie – sia entrato nei cuori di tanti golosi. Malastorie si celano dietro la sua crema caramellata? Scopriamolo insieme, per poi vedereper preparare la ricettaclassica a casa.