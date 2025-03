Formiche.net - Così la US Navy risponde ai progetti navali di Trump

Leggi su Formiche.net

“Gli Stati Uniti proiettano la loro presenza in tutto il mondo attraverso le loro navi da guerra, influenzando quotidianamente le decisioni geopolitiche mantenendo lo stile di vita americano”, ha detto Brett Seidle, assistente (acting) segretario della Marina per la ricerca, lo sviluppo e l’acquisizione. Seidle ha testimoniato ieri davanti alla sottocommissione per la potenza marittima del Comitato per i servizi armati del Senato riguardo allo stato della costruzione navale di superficie convenzionale.“Abbiamo schierato la migliore Marina mai assemblata nella storia del mondo, e credo che sia ancora vero”, ha detto. La spina dorsale di una forte Marina è la sua impresa di costruzione navale, ha aggiunto Seidle, spiegando che c’è la necessità di rinvigorire la potenza industriale della nazione, in particolare nella costruzione navale.