Notizie.com - Cos’è Signal e perché è più sicura di Whatsapp e Telegram (nonostante il caso Goldberg)

, l’app finita nel mirino delle polemiche per ilJeffreyè piùdi(ma non si può usare per tutto).è piùdiil) – (Screenshot da Youtube) – notizie.comLo scandalo Usa che ha visto protagonisti l’amministrazione Trump e il giornalista Jeffrey, anche in Italia ha acceso il dibattito sulla privacy e la protezione nelle chat.Il caporedattore della prestigiosa rivista The Atlantic è stato inserito per sbaglio nel ristrettissimo gruppo web dei fedelissimi del presidente Usa, nel quale si parlava di argomenti caldi e che dovevano restare segreti.Dai piani della guerra in Yemen, passando per il rapporto con l’Europa e l’Egitto. Informazioni sulle quali com’è ovvio,ha successivamente lavorato, portandole alla luce dell’opinione pubblica.