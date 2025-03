Lettera43.it - Cos’è il progetto Esther e perché è una minaccia per la democrazia Usa

Donald Trump ha un piano per combattere l’estremismo e stroncare il vasto movimento antisemita e anti-sionista che serpeggia negli Stati Uniti. Si tratta di una strategia che ovviamente non prende di mira l’Alt-right, ma il popolo pro-Palestina che nel 2024 si è rafforzato e allargato. La Casa Bianca ha ingaggiato un corpo a corpo con le università per dare la caccia a chi ha occupato i campus per protestare contro l’invasione israeliana di Gaza. Ma quella del tycoon non è tutta farina del suo sacco. Anzi, il presidente attinge a piene mani dal, un lungo documento macinato dallo stesso “mulino” che aveva disegnato il Project 2025, il think tank conservatore Heritage Foundation.La sede dell’Heritage Foundation (dal sito)Ile la creazione di task force contro l’antisemitismo filo-HamasIl documento, dal titolo completo “Project: A National Strategy to Combat Antisemitism”, è stato pubblicato lo scorso 7 ottobre, a un anno esatto dall’attacco di Hamas contro Israele, ma per molto tempo è rimasto confinato nei circoli di destra, oscurato dal fratello maggiore Project 2025 che in quelle settimane di campagna elettorale occupava gran parte dello spazio mediatico.