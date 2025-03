Cosa sta succedendo al Centro anziani "Catalani"?

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 marzo 2025 – Nella seduta del 24 febbraio 2025, il consiglio Comunale di Fiumicino si è riunito in seconda convocazione per discutere, tra i vari punti all’ordine del giorno, c’era una mozione presentata dalla consigliera Valentina Giua relativa alla gestione del”. Il dibattito è nato in seguito a segnalazioni protocollate da alcuni cittadini presso l’Amministrazione Comunale, in cui si denuncia che l’attuale gestione APS del” impedirebbe l’iscrizione ad alcuni soci di vecchia data, residenti nel Comune, attraverso lettere di diniego. Secondo quanto riportato, tale atteggiamento contrasterebbe con i principi fondanti dell’APS, che per statuto dovrebbe garantire apertura e inclusività.Il nuovo regolamento introdotto nel 2023 ha trasformato i centriin case sociali, spazi inclusivi che non si rivolgono più esclusivamente alla terza età, ma a tutta la comunità.