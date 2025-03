Velvetgossip.it - Cosa seguire in TV questa sera (26 marzo): Virginia Raffaele in scena teatrale

, mercoledì 262025, il palinsesto televisivo offre una varietà di opzioni per gli spettatori. Su Rai 1, è previsto il film documentario Io Capitano, un’opera pluripremiata nel 2023, diretta da Matteo Garrone, che affronta il tema drammatico dell’emigrazione africana verso l’Europa, raccontando storie di speranza e difficoltà.Programmi da non perdereSul secondo canale, si segnala la prima puntata della quinta stagione di Mare Fuori. Questo atteso episodio si aggiunge ai sei nuovi episodi che saranno resi disponibili su RaiPlay a partire da oggi, dopo che i primi episodi erano già stati pubblicati nei giorni scorsi.Eventi e intrattenimentoSu Canale 5, il pubblico potrà assistere a un nuovo episodio de Lo show dei Record, condotto da Gerry Scotti, dove i concorrenti si cimenteranno in prove adrenaliniche.