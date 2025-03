Iltempo.it - "Cosa penso del governo Meloni", Bonolis allo scoperto: cosa rivela a Berlinguer

Leggi su Iltempo.it

Durante la puntata di martedì 25 marzo di ”È sempre Cartabianca" su Rete 4, Paoloè stato il super ospite di Bianca. Interessante è stato vedere il conduttore in veste di ospite, come raramente succede, e prodursi in argomentazioni riguardo la politica, la situazione in Ucraina e , dulcis in fundo, l'operato del. "La politica va seguita. Il problema è che credo, attualmente, che sia la politica che ci segue”, ha esordito. E quando lagli ha chiesto di Donald Trump, lui ha risposto: "Se mi preoccupa? La realtà è che ci sono questi signorini attualmente di cui si parla, come Trump, Putin, Orban, Xi e Netanyahu. tutte persone settantenni, se non sbaglio, che credo politicamente stiano facendo questo ‘canto del cigno‘. Peccato che ne paghiamo dazio tutti quanti".