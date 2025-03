Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna: ecco gli eventi di mercoledì 26 marzo 2025

, 26- Ci stiamo avvicinando alla fine del mese, ma intanto godiamoci ancora per un po' questa settimana, che è arrivata quasi a metà.alcuni spunti su come trascorrere la giornata ditra arte, cultura e spettacoli. Alle 18, alla biblioteca Amilcare Cabral c'è l'incontro con Houria Bouteldja in occasione della presentazione del suo libro ‘Maranza di tutto il mondo, unitevi! Per un'alleanza dei barbari delle periferie’. Con l'autrice, Youssef Moukrim e Anna Curcio. Alle 20.30, la Sala Marco Biagi è invasa dalla musica: Rossana Rossignoli si esibisce in trio con Francesco Maria Navelli al pianoforte e Tiziano Guerzoni al violoncello. Sempre alle 20.30, anche all'Accademia Filarmonica nella Sala Mozart si accoglie la musica con il Quartetto Quiroga (Aitor Hevia, Cibrán Sierra violini, Josep Puchades viola e Helena Poggio violoncello).