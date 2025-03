Ilfattoquotidiano.it - Cosa è successo tra Gwyneth Paltrow e Meghan Markle? La “frecciatina” sui social, poi il video insieme

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non è sfuggita alla pressione dei fan. Dopo l’uscita di “With Love,“ e il lancio del brandAs Ever, suialcuni hanno iniziato a fare il confronto tra lei e. Nel fine settimana,ha alimentato ulteriormente le speculazioni, apparendo in unmentre preparava la colazione in pigiama nella sua cucina, sembrando lanciare una. Coì le voci di un possibile litigio tra le due sono diventate sempre più insistenti, e laha deciso di fare chiarezza.Ex attrici, madri, donne die accomunate da una vita agiata in California, perfetta da condividere e invidiare. Alla base della presunta discussione ci sarebbe il recente ingresso della duchessa nel mondo del lifestyle. Ma c’è davvero tensione tra l’attrice e fondatrice di Goop e la? Assolutamente no, anzi.