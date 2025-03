Internews24.com - Correa e la scommessa vinta con Carlos Augusto: il simpatico siparietto da Appiano Gentile – VIDEO

di Redazionee lacon: ildadopo Argentina Brasile –Giornata d’allenamento in casa Inter ad, ma anche di sorrisi, come testimoniato da Joaquin. L’attaccante argentino, attraverso il proprio profili Instagram, ha pubblicato unin compagnia del compagno di squadra. Tra le risate dell’ex Lazio,dà una banconota al compagno di squadra per unapersa. Il Tucu ringrazia: «Molte grazie». Con ogni probabilità i due compagni di squadra in nerazzurro avranno scommesso sulla vincente tra Argentina e Brasile (sfida finita sul 4 a 1 per l’albiceleste): da qui la vittoria dellada parte di.Tornando al campo, entrambi scalpitano per partire da titolari nella sfida di domenica contro l’Udinese a San Siro.