Juventusnews24.com - Coppola Juve: un’altra big italiana è pronta a formulare l’offerta! Bianconeri avvisati in vista dell’estate, i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24squadraper l’estate, tutti iSecondo quanto affermato da Tuttosport, il Verona si priverà in estate di Diego, visto che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il difensore che ha stupito tutti in questa stagione in Serie A.A spingere è il Milan che a breve proverà ala sua prima offerta in, anche per cercare di sbaragliare la concorrenza in cui è compreso anche il calciomercato.Leggi suntusnews24.com