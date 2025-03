Coppa del Mondo di Tuffi, gli Azzurri convocati per le tappe di Guadalajara e Windsor

Leggi su Ilfaroonline.it

Sta per partire la nuova stagione dideldi. Le prime gare sono in programma a, in Messico, dal 3 al 6 aprile e in seguito, a, in Ontario, dal 10 al 13 aprile.Come riporta federnuoto.it – La truppa azzurra sarà formata da sette atletidal Direttore tecnico Oscar Bertone: in gara Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo), Maia Biginelli e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Srah Jodoin Di Maria (Marina Militare/Fratelli Marconi), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene), Chiara Pellacani/Fiamme Gialle/Fratelli Marconi), Matteo Santoro (Marina Militare/Fratelli Marconi).Nello staff oltre che il responsabile Bertone, i tecnici Benedetta Molaioli, Tommaso Marconi, Francesco Dell’Uomo, il fisioterapista Ciro Orabona, i giudici Gianclaudio Calderara e Gianluca Calderara.