Lanazione.it - Controlla sonno, battito e allenamenti con la Xiaomi Smart Band 2: semplice, resistente e in super offerta

Leggi su Lanazione.it

Con l’arrivo della primavera, le promozioni Amazon rendono ancora più accessibili i dispositivi pensati per uno stile di vita attivo. Tra le offerte più interessanti spicca laRedmi2, ora disponibile a soli 24,90€ con il 38% di sconto. Un prezzo che abbassa notevolmente la soglia d’ingresso per chi desidera un fitness tracker affidabile, leggero e con tutte le funzionalità essenziali, perfetto per monitorare l’attività quotidiana, ile l’allenamento. Comprala adesso, è in scontoRedmi2 ina 24,90€ su Amazon: un fitness tracker completo ad un prezzo ridotto La2 si distingue subito per il suo design compatto e sottile, pensato per adattarsi a qualsiasi polso senza dare fastidio, anche durante il. Il display TFT da 1.