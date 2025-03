Lanazione.it - “Contro di noi offese razziste”. Caos alla Viareggio Cap, la squadra non rientra in campo. Depositata denuncia

Capezzano, 26 marzo 2025 – Una parola, forse due, scomoda, di troppo. E così l’ombra del razzismo – “scimmia” in portoghese rivolto due volte da un giocatore del Torino all’indirizzo di un coetaneo brasiliano espulso dopo un fallo di gioco sull’avversario – ha turbato la partita clou degli ottavi di finale dellaCup: l’arbitro e i suoi assistenti non hanno però sentito niente e labrasiliana, dopo essereta anzitempo negli spogliatoi per protesta, ha deciso di nonre in. Il direttore di gara Edoardo Bianchi di Lucca ha così chiuso anzitempo la sfida rimandando la decisione sulla partita al Giudice sportivo del Comitato regionale toscano e al presidente della Commissione disciplinare del torneo. Un’ora e mezzo dopo, la sentenza: vittoria per 3-0 a tavolino per il Torino, International di Porto Alegre eliminato, squalifica fino al termine della manifestazione del ragazzo espulso e apertura di un’inchiesta per accertare se realmente il giocatore granata (compirà 18 anni nel mese di giugno) abbia o meno insultato l’avversario.