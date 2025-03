Messinatoday.it - Contrada Vignazza, controllate la rete idrica

Leggi su Messinatoday.it

a Montepiselli con pochissima acqua o addirittura senza come in via Gelone. E' la richesta ad Amam di residenti affinché l'azienda verifichi cosa stia succedendo nellache serve la zona del quarto quartiere.