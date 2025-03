Juventusnews24.com - Continassa Juve: terzo allenamento per Tudor. Rientrano i Nazionali, le novità su Douglas Luiz e Cambiaso

Nella giornata di oggi il gruppo si è concentrato su possesso palla e partitella con focus tattico. Domani, giovedì 27 marzo, altra sessione d'pomeridiana al JTC, con misterche alle ore 12:00 incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa di presentazione. Allasono rientrati tutti iad eccezione di Adzic, mentrehanno continuato col lavoro differenziato.