Conte si è dimesso società nel caos | scontro senza precedenti

Cosa è successo, svelato tutto in diretta: “Non si possono prendere i giocatori che voglio io”Tutto vero, è accaduto realmente. Antonioha rassegnato le dimissioni per motivi legati al mercato: c’è di mezzo proprio lui, Romelu Lukaku.“si è”,nel(LaPresse) – Calciomercato.itDove e quando l’allenatore salentino avrebbe rassegnato le dimissioni? Non parliamo di adesso, ma dei tempi in cui era (il nuovo) allenatore dell’Inter, oggi sua rivale diretta per lo Scudetto.Estate 2019, l’attuale mister del Napoli era appena approdato in nerazzurro convinto da un super contratto e da un progetto di grandeur del gruppo Suning, ancora finanziariamente solido (almeno in apparenza). La prima grande richiesta in assoluto di calciomercato che fecea Steven Zhang fu Romelu Lukaku, al tempo in rotta col Manchester United.