Tvplay.it - Conte nella big di Serie A, ma è un ritorno inaspettato: ribaltone clamoroso

Leggi su Tvplay.it

sta vivendo una stagione veramente sorprendente alla guida del Napoli, ma nonostante questo le voci che lo vedrebbero lontano dai partenopei. Una voceè emerso quest’oggi.Non lo vogliono proprio lasciare tranquillo, Antonio, in questo tesissimo finale di campionato. Il suo Napoli nelle ultime giornate ha decisamente rallentato il ritmo, e si trova ora secondo a -3 dall’Inter, ma le possibilità di scudetto sono tutt’altro che minime. A nove giornate dalla fine del campionato, i partenopei possono quasi essere considerati favoriti sui nerazzurri, grazie al calendario più agevole.big diA, ma è un. (LaPresse) TvPlay.itEppure, sebbene stia ottenendo risultati sorprendenti alla sua prima stagione in Campania,viene costantemente accreditato di un addio in estate.