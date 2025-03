Spazionapoli.it - Conte maestro nei finali di stagione: il dato super per sperare nello scudetto del Napoli

Antonioè unneidie spunta unclamoroso che accende la speranza dei tifosi delper la vittoria delloSe c’è un motivo per cui ilpuò credere ancora davvero, quello è proprio Antonio: l’allenatore più scudettato di questo campionato. E allora avanti con fiducia, perché è il passato di Antonio a mandare un messaggio forte al popolo napoletano, un segnale che sa di riscatto e di sogni da inseguire fino all’ultimo respiro.Da quando allena in Serie A, nelle lunghe volate di fineha sempre fatto la differenza. Le sue squadre hanno alzato i giri del motore, procedendo spedite verso il traguardo, senza mai mollare la presa.Il tecnico salentino ha un curriculum che parla da solo: quattro scudetti vinti su cinque stagioni da protagonista, ma soprattutto cinque volte su cinque ha surclassato la diretta rivale per il titolo nelle ultime nove giornate.